الغزوي يؤكد تبعية “اللواء السادس مشاة” لمنطقة سبها العسكرية

سبها العنوان

أكد آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي على تبعية «اللواء السادس مشاة» لمنطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وأوضح الغزوي في خطاب له “إلى مجلس قبائل التبو للتنسيق لإنهاء الأزمة بسبها إشارة إلى كتابكم بشأن وقف إطلاق النار والخاص بتحديد تبعية اللواء السادس مشاة عليه نفيدكم بأن اللواء السادس مشاة تابع لمنطقة سبها العسكرية والتابعة للقيادة العامة للجيش الليبي”.

وكان آمر منطقة سبها العسكرية اللواء الغزوي قد وجه خطاب إلى جميع القبائل في مدينة سبها، من أي اعتداء أو هجوم على معسكرات القوات المسلحة أو مؤسسات الدولة الحكومية مؤكدا أنه سيتم فرض القانون وعلى الجميع تحمّل المسؤولية القانونية التامة حيال أي اعتداء.

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