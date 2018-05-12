طرابلس.. ترحيب بقرار وزراء الاعلام العرب

أصدرت الهيئة الطرابلسية (تجمع يضم في عضويته، مؤسسة التراث الطرابلسي، مؤتمر طرابلس الوطني، مجموعة التواصل، منظمة آل ليبيا، تجمع طرابلس الأهلي، منتدى طرابلس الأصالة، منتدى المدينة الأصالة)، أصدرت بيانا رحبت فيه بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2020م.

ودعت الهيئة “المجلس الرئاسي وأجهزته التنفيذية لاتخاذ خطوات عملية وجادة وسريعة لتطوير قطاع الإعلام والصحافة في ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة سواء على مستوى هيكلة القطاع أو البنية التحتية”.

وختمت الهيئة بيانها بتوجيه الشكر للفريق الدبلوماسي الذي “استطاع الحصول على هذا القرار في هذه الظروف، مؤكدين أن ليبيا بحاجة لمن يعمل لأجلها بحب وصدق”.

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