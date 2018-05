المتوسط:

أعلن عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، تجدد الاشتباكات الدائرة في المدينة منذ ليلة أمس والذي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضح “الخيالي”، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت، أن مدينة سبها تشهد إطلاق نار مكثف وعشوائي بين عصابات وميلشيات تشادية وعناصر اللواء السادس.

وحذر عميد بلدية سبها، من تزايد عدد ضحايا الاشتباكات في المدينة لضعف إمكانيات المستشفيات المتواجدة، مؤكدًا أن الحالات تصل تباعا لمركز سبها الطبي.

وجدير بالذكر أن مدينة سبها شهدت اليومين الماضيين توقفا لإطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة، في حين استمرت الخروقات الأمنية داخل البلاد.

The post عميد بلدية سبها يؤكد تجدد الاشتباكات في المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية