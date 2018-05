«أمن القرضة الشاطئ» تنظم حملة تفتيشية وتوعوية للمواطنين بالمنطقة

المتوسط:

قام مدير أمن القرضة الشاطئ العميد عبد القادر البكوش، ورئيس قسم المرور والتراخيص وضباط وضباط صف وأفراد المديرية بحملة تفتيشية وتوعوية للمواطنين على الطرقات العامة لإرشادهم وتوزيع المطويات عليهم، وأيضًا إعطاء محاضرة إرشادية لطلبة المدارس داخل دائرة اختصاص المديرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ذلك جاء في سياق احتفال مديرية أمن القرضة الشاطئ باليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي.

