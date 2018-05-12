النساء الليبيات يؤكدن على أهمية مشاركتهن في الاستحقاق الانتخابي

أكد المشاركون في ختام اجتماع النساء الليبيات في الأحزاب السياسية، على ضرورة ضمان وزيادة مشاركة الأحزاب السياسية والنساء في الانتخابات القادمة.

وبينت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الأخير الذي عقد أمس الجمعة، تخلل مناقشة العديد من المبادرات لتعزيز دور المرأة في شبكة الأحزاب السياسية، لدعم المسار الديمقراطي وتعزيز مشاركة المرأة في تلك الأحزاب.

يذكر أن منظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظما برنامجًا لعددٍ من النساء في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة والبرلمانيات، لبحث سبل تعزيز الموقع الريادي للمرأة في الأحزاب السياسية تحضيرًا للانتخابات المقبلة.

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