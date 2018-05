«السبسي» يبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

المتوسط:

عقد رئيس الجمهورية التونسية، الباجي السبسي، اجتماعًا اليوم السبت، مع وزير الشئون الخارجية خميّس الجهيناوي، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا ومناقشة التحضيرات المتعلقة بالاجتماع الثلاثي لدول الجوار على مستوى وزراء الخارجية، الذي سينعقد بالجزائر.

ومن جهتها، أوضحت الرئاسة التونسية، أن اللقاء تناول بالخصوص الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي، الذي سيعقد ببروكسل في الـ15 من مايو الجاري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والممثلة العليا للسياسة الخارجية وسياسة الأمن.

وأضافت الرئاسة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم، أنه وزير الشؤون الخارجية هو المكلف أيضًا بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع ومشاركة وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وسيخصّص هذا الاجتماع لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي ودعم العلاقات الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

