الزاوية تستضيف فعاليات الختام ليوم المرور العالمي بتكريم عدد من ضباط المرور

احييت مديرية أمن الزاوية ومدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص صباح الخميس الماضي بالإضافة إلى وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور والسادة مدراء أمن المناطق من سرت إلى رأس جدير ومدراء أمن مدن جبل نفوسة وكذالك رؤساء أقسام المرور بالمديريات المذكورة لحضور فعاليات مراسم حفل اختتام أسبوع المرور العربي الموحد،

حيث أدى العروض فصيل من الضباط وضباط صف وأفراد قسم المرور الإداريين والعمل الميداني وعرض للدوريات الراكبة والدراجات النارية وقسم النجدة والسيطرة بمديرية أمن الزاوية وعرض آخر لأشبال وزهرات المرور وقادة جمعية الهلال الأحمر.

واختتم الحفل بإطلاق حمامات بيضاء تعبيراً من أشبال وزهرات المرور أن ليبيا في طريق السلام وتفاؤلاً منهم بقادم أجمل، كما تم تكريم عدد من ضباط وضباط صف وأفراد أقسام المرور بمديريات المنطقة الغربية وشهداء الواجب.

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