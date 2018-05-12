المغربي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل السيد «لطفي المغربي» وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية في وقت سابق من الأسبوع الماضي السفير الإيطالي لدى ليبيا السيد «جوزيبي بيروني» حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
عن مصدر الخبر
عين ليبيا
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