«الأمم المتحدة» تعرب عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين في ليبيا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها إزاء تردي أوضاع اللاجئين في ليبيا، مؤكدة أن العديد من طالبي اللجوء كانوا قد احتجزوا لفترات طويلة في ظروف قاسية.

وأوضحت المفوضية، في تقرير لها، أن هناك 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية، من بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

ومن جانبه، قال فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية، أن اللاجئين المحتجزين في ليبيا يعانون من ظروف قاسية تهدد حياتهم ورفاههم، مؤكدًا أن الوضع في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط متدهور.

وأضاف “كوشتيل”، خلال تقرير المفوضية، أن الهدف من برنامج الأمم المتحدة هو إنقاذ الأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً من المزيد من الضرر.

وجدير بالذكر أن طائرة مستأجرة تحمل على متنها 132 لاجئاً وطالب لجوء في النيجر، حسث استأنف برنامج إجلاء المهاجرين بعد تعليقه لمدة شهرين.

