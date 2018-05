«سبها الطبي» يُشكل لجنة لتذليل العقبات أمام العاملين بالمركز

المتوسط:

أقيم بمركز سبها الطبي، اجتماع لبحث الوضع الأمني المتردي داخل المدينة والذي أثر على المركز والعاملين فيه.

وبين المكتب الإعلامي للمركز إنه شارك في الاجتماع آمر المنطقة العسكرية سبها، ومدير مديرية أمن سبها، وعميد بلدية سبها، وأعضاء البلدية، مخاتير المحلات، ومدير عام مركز سبها الطبي.

وبحث المشاركون في الاجتماع الوضع الأمني وأثاره على المركز وكيفية التحسين والحد منه وسبل توفير الوقود والسيولة المالية للعاملين بالمركز.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة من مركز سبها الطبي ومجلس البلدية لدراسة الأوضاع داخل المركز بشكل دوري لتذليل الصعوبات التي تواجه العاملين بالمركز.

