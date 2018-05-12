شركة البريقة لتسويق النفط: لا مبرر للازدحام علي محطات الوقود

اكدت شركة البريقة لتسويق النفط ان الازدحام علي محطات الوقود وإقفال بعضها لا مبرر له وأفادت في رسالة تحصلت الاقتصادية علي نسخة منها أن المسحوبات اليومية والمبيعات لمنتج مادة البنزين تخرج من مستودع طرابلس وبشكل منتظم وعادي وبالكميات المعتادة والتي تقارب الـ 6 مليون لتر بنزين 95 يوميا وحسب ما ينشر بقوائم المسحوبات اليومية لشركات التوزيع المالكة للمحطات وشاحنات النقل علي الصفحة الرسمية لشركة البريقة لتسويق النفط.

ونوهت بأن الإمدادات للمحطات تسير بشكل اعتيادي وبالنشر المفصل لحركة النواقل البحرية وبالكميات المتوفرة والسعات التخزينية بمستودع طرابلس أو علي الناقلة التي ترسو بميناء طرابلس البحري والتي علي متنها 34 مليون لتر وذلك حسب حركة النواقل التي تسير حسب الجداول المعد لها مسبقاً.

وشركة البريقة اذ تطمئن المواطنين بأن مادة الوقود متوفرة ولا وجود لأي مبرر للازدحام الحاصل علي المحطات تأمل منهم عدم الانجرار وراء الشائعات إن وجدت حيث أن المحروقات بصفه عامة متوفرة بجميع مستودعات الشركة وعملية تنفيذ الطلبيات لشركات التوزيع عادية سوء عن طريق المستودع أو ميناء طرابلس البحري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية