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استكمال المرحلة الأولى من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مدينة أوباري

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

المُكلف عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على اليمين وعميد بلدية أوباري على اليسار. [المجلس البلدي أوباري]

استقبل عميد المجلس البلدي في أوباري المُكلف عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمشرف على المشروع والمكلف من وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، وذلك لتقييم المشاريع التي تم استكمالها داخل البلدية والتي دعمها صندوق دعم الاستقرار في الأمم المتحدة، حيث استعراضت العراقيل التي واجهت المرحله السابقه وكيفية تلافيها في المراحل المقبله.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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