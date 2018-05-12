عودة قرابة 600 مصري من ليبيا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات المصرية عودة 595 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري بينهم 485 سافروا بصورة شرعية و110 بصورة غير مشروعة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح المصرية، انه تحركت 314 شاحنة في الاتجاهين كما تم إنهاء إجراءات مغادرة 130 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 184 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

وأضاف انه تم إنهاء إجراءات سفر 1077 شخصا عبر المنفذ منهم 233 مصريًا و844 ليبيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية