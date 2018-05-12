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أبو سبيحة لأبناء سبها: تصالحوا والتفتوا للوطن

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب الشيخ علي مصباح أبوسبيحة أطراف النزاع في سبها بضرورة إنهاء القتال المسلح داخل المدينة حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم التي طالتها القذائف العشوائية المتبادلة خلال الصراع.

وجدد أبوسبيحة نداءه إلى أولاد سليمان والتبو لنبذ الحرب والخلافات التي لم تُقدم للوطن إلا الموت والدمار.

وأكد الشيخ أن فزان تسع الجميع، وزمن الثآر القبلي قد انتهى، منادياً الجهات المتنازعة لتوجيه النظر نحو بناء مستقبل الأبناء والأحفاد بدلاً من الاستمرار في القتال المنافي للمبادئ الإنسانية والدينية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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