عثرت القوات الأمنية ببلدية سبها، اليوم السبت، على جثة أحد أفرادها مقتولاً في ورش منطقة المهدية.

ومن جهتها، أوضحت بلدية سبها على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن رجل الأمن المقتول يدعى عبد الرحمن محمد عالي، مؤكدة أن الجثة تعرضت لتمثيل وحشي، إلى جانب سرقة سيارته.

وأكدت البلدية، أن العصابات التشادية وبقايا شورى بنغازي، وتنظيم داعش الإرهابي، هم المسئولين عن مقتل هذا المواطن.

