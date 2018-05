«البريقة للنفط» تطمئن المواطنين.. لا أزمة في الوقود

المتوسط:

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أن الازدحام على محطات الوقود، وإقفال بعضها لا مبرر له، وأن مادة الوقود متوفرة، مشيرة إلى أن المسحوبات اليومية والمبيعات لمنتج مادة البنزين تخرج من مستودع طرابلس وبشكل منتظم وعادي وبالكميات المعتادة، والتي تقارب الـ 6 مليون لتر بنزين 95 يوميا، وحسب ما ينشر بقوائم المسحوبات اليومية لشركات التوزيع المالكة للمحطات وشاحنات النقل على الصفحة الرسمية لشركة البريقة لتسويق النفط.

ونوهت «الشركة» بأن الإمدادات للمحطات تسير بشكل اعتيادي وبالنشر المفصل لحركة النواقل البحرية وبالكميات المتوفرة والسعات التخزينية بمستودع طرابلس أو على الناقلة التي ترسو بميناء طرابلس البحري والتي على متنها 34 مليون لتر وذلك حسب حركة النواقل التي تسير حسب الجداول المعد لها مسبقاً.

