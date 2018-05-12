الخيالي يؤكد تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مدينة سبها

جدد عميد بلدية سبها حامد الخيالي التأكيد على تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مدينة سبها أن المدينة تشهد وضعاً إنسانياً صعباً للغاية بسبب الاشتباكات التي تشهدها المدينة.

وقال الخيالي في تصريحات تلفزيونية ان الوضع في مركز سبها الطبي كتردي للغاية مطالبا السلطات توفير الاحتياجات الأساسية للمدينة بشكل عاجل.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه انه تتواصل حتى ألان في مدينة سبها اشتباكات طاحنة بين قوات اللواء السادس وقبائل التبو.

وقال بوسبيحه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المدينة شهدت اشتباكات بدأت في الساعة الثانية عشر ليلا واشتدت في الثالثة ليلا ولازالت متواصلة حتى الآن مبينا أن هذه الاشتباكات هي الأعنف حيث تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة كما أن الرماية عشوائية.

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