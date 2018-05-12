مكتب اقتصاد حى الاندلس يطالب بمنحه مهام مراقبة الاسعار

خاص

طالب عبدالباسط الككلي مدير مكتب مراقبة الاقتصاد بالمجلس البلدي حي الاندلس في تصريح ” للاقتصادية ” بمنحهم نشاط مراقبة وضبط الاسعار في حدود النطاق الجغرافي للمنطقة.

قائلاً علي وزارة الاقتصاد منح اختصاصات مراقبة الاسعار للمكاتب التابعة لها لمساعدة المواطن في مواجهه الاسعار وكبح جمحها معتبرا ان تفعيل هذا الاختصاص من شأنه ان يساهم في حماية المنافسة ومتابعة الأسعار وعدم الاحتكار ومتابعة مدى توفير السلع وجودتها خلال شهر رمضان في الأسواق .

واضاف نستقبل يوميا عديد الشكاوي من المواطنين وبدورنا خاطبنا الوزارة في مرات عديدة ولكن مهام مراقبة الاسعار منحت لمكاتب دون الأخرى ولاعتبارات لم يفصح عنها .

واوضح ان النشاط التجاري في نطاق بلدية حي الاندلس يعتبر الاكبر من حيث القوة الشرائية وحجم الاستثمار التجاري فيها ولكن بدون مراقبة فعلية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية