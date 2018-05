المتوسط:

أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، تدريب عناصر من القطاع الأمني في ليبيا.

وهنئت الوكالة البريطانية، المشاركين لإتمام التدريب بنجاح، ونشرت السفارة البريطانية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، صورة لعدد من المتدربين يحملون شهادات إتمام الدورة التدريبية.

وأكدت الوكالة، أنها تفخر بدعم وتقديم التدريب الثاني إلى موظفي القطاع الأمني في ‫ليبيا لبناء آليات القيادة والسيطرة.

The post «البريطانية لمكافحة الجريمة» تدرب عناصر من الأمن الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية