وزير عدل سابق ينتقد قرار السراج رقم 555

انتقد وزير العدل الليبي السابق صلاح المرغني، قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 555 الخاص بحل قوة الردع وتحويلها إلى جهاز لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

وقال المرغني، إن “قرار السيد فائز السراج 555 حسب ما نشر في المواقع الإخبارية اشتمل على فكرة جديدة إبداعية لم تخطر على بال أكبر ميليشاوي من قبل الا وهي ميليشا الدولة ” .

وأوضح المرغني أن القرار يعني “أن تأتي بميليشيا عليها ما عليها، وتقوم بتحويلها لدولة بذات الاسم والافراد والامكانات، بل وتعطيها الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة وسلطة التمشيط”.

وأضاف ساخرا أن هذا القرار “يريحنا من وجع الدماغ والنصوص الدستورية وقانون المرافعات والإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان والأمل في بناء دولة “.

واختتم قائلا “بدل التعب وفك المليشيات لتقوم الدولة، يتم جعل المليشيا هي الدولة”

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