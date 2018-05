المتوسط:

ناشد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب الشيخ علي مصباح أبوسبيحة أطراف النزاع في سبها بضرورة إنهاء القتال المسلح داخل المدينة حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم التي طالتها القذائف العشوائية المتبادلة خلال الصراع.

وجدد أبوسبيحة نداءه إلى أولاد سليمان والتبو لنبذ الحرب والخلافات التي لم تُقدم للوطن إلا الموت والدمار.

وأكد الشيخ أن فزان تسع الجميع، وزمن الثآر القبلي قد انتهى، منادياً الجهات المتنازعة لتوجيه النظر نحو بناء مستقبل الأبناء والأحفاد بدلاً من الاستمرار في القتال المنافي للمبادئ الإنسانية والدينية.

The post «أبو سبيحة» يوجه نداء لأبناء سبها: تصالحوا وأوقفوا القتال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية