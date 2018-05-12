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ليبيا تخرج من بطولة أفريقيا لـ «المينى فوت»

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

فشل المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة “الميني فوت”، مساء أمس الجمعة، في التأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا المُقامة في العاصمة الليبية طرابلس.

وخسر المنتخب الوطني أمام السنغال (2-3) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1).

وفي المواجهة الثانية، بالدور نصف النهائي، وسيواجه المنتخب الإيفواري، نظيره السنغالي في نهائي البطولة، فيما سيتنافس المنتخب الليبي، مع التونسي على المركز الثالث.

يُذكر أن رباعي الدور نصف النهائي، ضمن تأهله إلى بطولة العالم 2019 التي تقام في المكسيك.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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