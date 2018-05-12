المتوسط:

فشل المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة “الميني فوت”، مساء أمس الجمعة، في التأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا المُقامة في العاصمة الليبية طرابلس.

وخسر المنتخب الوطني أمام السنغال (2-3) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1).

وفي المواجهة الثانية، بالدور نصف النهائي، وسيواجه المنتخب الإيفواري، نظيره السنغالي في نهائي البطولة، فيما سيتنافس المنتخب الليبي، مع التونسي على المركز الثالث.

يُذكر أن رباعي الدور نصف النهائي، ضمن تأهله إلى بطولة العالم 2019 التي تقام في المكسيك.

The post ليبيا تخرج من بطولة أفريقيا لـ «المينى فوت» appeared first on صحيفة المتوسط.

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