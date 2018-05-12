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الزاوية تشهد أول انتخابات بلدية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت صباح السبت في مدينة الزاوية الانتخابات البلدية بمشاركة 3 قوائم وتنافسِ 20 مرشحاً من بينهم 4 نساء.

وتشير الأرقام الواردة بأن الناخبين المسجلين في القوائم يصل عددهم إلى قرابة 20 ألف مسجل سيدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها المدينة.

وبدأت منذ الثامنة من صباح اليوم عملية الاقتراع حيث فتح ما يزيد عن 50 مركزاً أبوابهُ أمام الناخبين بالإضافةٍ إلى 83 محطةً انتخابية.

واستمرت لجنة انتخابات المجلس البلدي الزاوية في توعية المواطنين بشكل متواصل منذ أيام بخطوات الاقتراع التي يتوجب على الناخبين اتباعها، من خلال منصتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع المطويات التوضيحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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