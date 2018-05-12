الزاوية تشهد أول انتخابات بلدية

انطلقت صباح السبت في مدينة الزاوية الانتخابات البلدية بمشاركة 3 قوائم وتنافسِ 20 مرشحاً من بينهم 4 نساء.

وتشير الأرقام الواردة بأن الناخبين المسجلين في القوائم يصل عددهم إلى قرابة 20 ألف مسجل سيدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها المدينة.

وبدأت منذ الثامنة من صباح اليوم عملية الاقتراع حيث فتح ما يزيد عن 50 مركزاً أبوابهُ أمام الناخبين بالإضافةٍ إلى 83 محطةً انتخابية.

واستمرت لجنة انتخابات المجلس البلدي الزاوية في توعية المواطنين بشكل متواصل منذ أيام بخطوات الاقتراع التي يتوجب على الناخبين اتباعها، من خلال منصتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع المطويات التوضيحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية