أعلن ميناء مصراتة البحري، اليوم السبت، عن وصول شحنة شعير علفي، حيث استقبل الميناء كمية تبلغ 300000 طن من الشعير العلفي، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية.

وقال «الميناء» إن هذه الشحنة تأتي امتدادا لعدد ثلاث شحنات سابقة من المقرر استخدامها في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي.

