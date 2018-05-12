تجدد الاشتباكات بمدينة سبها يخلف قتيلا وعددا من الجرحى

سبها-العنوان

أفاد المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي، وصول قتيل وعدد من الجرحى؛ إثر تجدد الاشتباكات في محيط القلعة التاريخية بالمدينة اليوم السبت.

وأكد مركز سبها الطبي أن الحصيلة تعد أولية ولم يتم تحديد عدد الجرحى حتى هذه اللحظة.

وشهدت مدينة سبها اليوم السبت اشتباكات عنيفة شنتها مجموعة مسلحة على “اللواء السادس مشاة” في محيط قلعة سبها التاريخية وتضاربت الأنباء حول سيطرتها على القلعة.

وسادت حالة من الهلع بين سكان الأحياء السكنية الجنوبية بالمدينة وسط توقف شبه تام للحركة المرورية.

وكان آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء المبروك الغزوي، أكد تبعية “اللواء السادس مشاة” لمنطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وحذر الغزوي الخميس الماضي جميع القبائل في مدينة سبها من أي اعتداء أو هجوم على معسكرات القوات المسلحة أو مؤسسات الدولة الحكومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية