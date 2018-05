بمشاركة نسائية.. انطلاق انتخابات بلدية الزاوية

المتوسط:

انطلقت انتخابات بلدية الزاوية، صباح اليوم السبت، حيث تم فتح أبواب 50 مركزاً أمام الناخبين بالإضافةٍ إلى 83 محطةً انتخابية بمشاركة نسائية، حيث شملت 3 قوائم وتنافسِ 20 مرشحاً من بينهم 4 نساء.

وأوضحت البلدية، أن أعداد الناخبين المسجلين في القوائم يصل إلى 20 ألف مسجل سيدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تشهدها المدينة.

ويشار إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي الزاوية استمرت خلال الأيام الماضية في توعية المواطنين بشكل متواصل بخطوات الاقتراع التي يتوجب على الناخبين اتباعها، من خلال منصتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع المطويات التوضيحية.

