المكتبات النفطية واقع وافاق ورشة تعقد بطرابلس

خاص

في إطار الرفع من مستوى اداء العاملين في القطاع النفطي تعتزم الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع شبكة المكتبات النفطية وبرعاية شركة البريقة لتسويق النفط اقامة ورشة عمل حول ” المكتبات النفطية واقع وافاق “وذلك صباح الغد الاحد الثالث عشر من مايو بطرابلس.

وتهدف الورشة الي تنمية الوعي المعلوماتي والثقافي لدى المسئولين وصناع القرار وكذلك ابراز دور التكتلات والتعاون في مجال المكتبات والمعلومات الي جانب الرفع من مستوى العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات بقطاع النفط والاستغلال الامثل للإمكانيات والموارد المتاحة بالمكتبات ومراكز المعلومات النفطية.

وستناقش الورشة دور المكتبات المتخصصة في تنمية الوعي المعلوماتي لدي المؤسسة النفطية وكذلك خدمات المعلومات بالمكتبات النفطية.

وسيشارك في اعمال الورشة العاملون بالمكتبات النفطية والجهات ذات العلاقة واعضاء شبكة المعلومات النفطية وما في حكمهم وكذلك العاملون بالمكتبات والمعلومات المتخصصة اعضاء هيئة التدريس والمهتمين وطلبة قسم المكتبات والمعلومات.

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