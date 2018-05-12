شركة الكهرباء : سنلجأ إلى برنامج طرح الأحمال للأسباب التالية

ليبيا – اعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الخميس اللجوء إلى برنامج طرح الأحمال اليدوي على الشبكة من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا.

الشركة أرجعت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أسباب طرح الأحمال إلى فقدان 500ميجاوات من القدرة المتاحة لمحطات التوليد نظرا لعدم الإنتهاء من أعمال الصيانة بشكل كامل لخط الغاز بالمنطقة الغربية.

وبينت الشركة أن عدم توفر الكميات اللازمة من الغاز حالت دون تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وأكدت الشركة بأن العمل جاري على صيانة خط الغاز بالمنطقة الغربية بشكل كامل،مرجحة إنتهائها خلال الأيام القليلة القادمة.

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