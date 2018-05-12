قوات تابعة للتبو تفرض سيطرتها على مقر اللواء السادس وقلعة سبها

تمكنت مجموعات مسلحة تابعة لقبائل التبو من السيطرة على مقر اللواء السادس وقلعة سبها التاريخية، بعد اشتباكات عنيفة دامت لعدة ساعات.

وأكد مراسل بوابة افريقيا الإخبارية، أن مجموعات مسلحة تابعة للتبو ومدعومة بقوات أخرى (رجحت مصادر تبعيتها للمعارضة التشادية)، تمكنت صباح اليوم السبت من اقتحام قلعة سبها التاريخية، ومقر اللواء السادس بعد اشتباكات استمرت طيلة ليلة البارحة لأكثر من ست ساعات.

وبين مصدر عسكري، أن الهجوم المفاجئ الذي شنته قوات التبو والقوات الموالية لها، جاء بعد أن أصدر آمر المنطقة العسكرية بسبها المبروك الغزوي بأوامر من القيادة العامة للجيش، بإعلان وقف إطلاق النار وسحب عدد من العناصرالمتمركزة في عدة مواقع على القلعة، مضيفا أن الهجوم الذي جاء من ثلاثة محاور تم الإعداد له مسبقا.

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