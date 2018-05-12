تعرف على فحوى الخطابات المتبادلة بين اللواء السادس والتبو

وجه مجلس قبائل التبو خطابا إلى آمر منطقة سبها العسكرية لتحديد تبعية اللواء السادس مشاة مبينا انه تم الاتفاق في السابق مع المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل مدن وقرى فزان بوقف إطلاق النار من طرف المجلس مع الاحتفاظ بحق الرد.

من جانبه وجه آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي خطابا إلى مجلس قبائل التبو يفيد بتبعية اللواء السادس مشاة إلى المنطقة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة

يشار إلى أن هذه الخطابات أرسلت قبل تجدد الاشتباكات الطاحنة بين اللواء السادس والتبو.

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