سفير ليبيا لدى مصر يطالب الإعلام الليبي بالدفع نحو المصالحة الوطنية

ليبيا – استقبل سفير ليبيا لدى جمهورية مصر العربية محمد عبد العزيز بمقر السفارة في القاهرة أمس الخميس الوفد المكلف من المجلس الرئاسي للمشاركة في اجتماعات الدورة ( 49 ) لمجلس وزراء الاعلام العرب.

السفير أكد بحسب وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق الوطني على أهمية ايجاد استراتيجيات ودراسات وخطط اعلامية واضحة تلبي استحقاقات المرحلة التى تمر بها ليبيا وطموحات المواطن في اعلام مهنى يتمتع بالمصداقية ويعبر عن وجهة النظر الرسمية لمختلف القضايا.

عبد العزيز شدد على ضرورة أن يتطلع الإعلام الليبي بمهامه كاعلام يدفع باتجاه المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين والاهتمام بقضايا المواطن واستحقاقات المرحلة التى تمر بها ليبيا وفق اليات محددة وواضحة.

يُشار إلى أن الوفد المكلف من المجلس الرئاسي لحضور اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب الذي استقبله السفير محمد عبد العزيز ضم كل من (مستشار شؤون الاعلام بديوان رئاسة الوزراء علي جبريل،مدير عام وكالة الانباء الليبية العارف بيوك،المدير الاداري بالهيئة العامة للاعلام اسماعيل الشويخ) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية