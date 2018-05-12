نفي الأخبار المتداولة حول إصابات بانفلونزا الطيور في البيضاء

نفى مكتب الإعلام بمستشفى الثورة المركزي التعليمي في البيضاء ، ما تم تداوله من قِبل بعض وسائل الإعلام، عن تسجيل حالات مصابة بانفلونزا الطيور في المستشفى.

وأكد المكتب على صفحته الرسمية، بأن المستشفى استقبل حالات متفرقة خلال الأيام الماضية، ظهرت عليها أعراض التهابات رئوية حادة، مبيناً أنه من خلال متابعة الأطباء، تبين أن الوضع الصحي للحالات الموجودة تحسنت، حيث تجري حالياً دراسة حول الموضوع لمعرفة المسبب الرئيسي وطرق التعامل معه إن وجد .

كما دعا مكتب الإعلام، كافة المواطنين عدم الانجرار وراء الأخبار غير معروفة المصدر.

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