«سيالة» يطالب روما بنقل مستشفى إيطاليا الميداني من مصراتة إلى طرابلس

المتوسط:

‏طالب محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق، من نظيره الإيطالي، أنجلينو ألفانو، نقل المستشفى الميداني الإيطالي من الكلية الجوية مصراته إلى قاعدة معيتيقة بطرابلس.

وقال «سيالة» في خطابه، أن هذا المطلب جاء بعد الاجتماع الذي دار بين رئيس البعثة الإيطالية، ومدير المستشفى الميداني الإيطالي، ومدير مستشفى معيتيقة ومركز طب القضاء والأعماق، والاطلاع على النواقص الضرورية من المعدات الطبية وإجراء الصيانة اللازمة لها، وتدريب العناصر الطبية الليبية، واستعداد الجانب الإيطالي لتقديم الدعم والمساعدة.

وأكد «سيالة» أن هذا المطلب أيضا، جاء في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والحاجة الماسة لمزيد من التعاون والتنسيق في كافة المجالات.

