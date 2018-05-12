العليا للإمتحانات بتعليم الوفاق تبحث مع أمن طرابلس خطة إمتحانات شهادة الثانوية العامة

ليبيا – ناقشت اللجنة العليا للامتحانات التابعة لوزاة تعليم الوفاق ممثلة برئيسها عادل جمعة الخميس الماضي مع مدير مديرية أمن طرابلس العقيد صلاح السموعي ورئيس الغرفة الامنية المشتركة بجامعة طرابلس خطة الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية المعلنة سابقاً التي ستجرى في تجمعات كبيرة داخل قاعات ومدرجات الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

وكيل الوزارة أكد بحسب المكتب الإعلامي للوزارة بأن اللقاء يأتي في إطار الترتيبات الجديدة الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما فيما يتعلق بخطة تأمين مقار اللجان الامتحانية من خلال التشاور والتنسيق المبكر مع كافة الجهات الامنية التي ستتولى تأمين وحماية اللجان.

وأشاد الوكيل بالوضع الأمني داخل مقر جامعة طرابلس لافتاً الى أنه لم يحدث أي خرق أمني داخل الجامعة منذ اندلاع “ثورة 17 فيراير” مثمناً بذلك جهود كافة الجهات الأمنية المسئولة على بسط الأمن داخل الجامعة.

جمعة أعلن عن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية من بلديات طرابلس الكبرى لهذا العام والبالغ عددهم نحو 26 الف طالباً وطالبة، موضحاً بأن عدد الطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم منهم داخل مدرجات وقاعات جامعة طرابلس بقاطعيها (أ) , (ب) نحو 15 ألف طالب وطالبة فقط ، مشيراً الى أن الجامعة عاكفة حالياً على تحديد القاعات والمدرجات التي ستجرى فيها الامتحانات.

وأشار الوكيل في كلمة له خلال اللقاء إلى توقف الدراسة الجامعية خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام ويعد كافة الموظفين بالجامعة في إجازة رسمية طيلة فترة الامتحانات ، مبيناً بأن الدخول للجامعة سيقتصر فقط على الأشخاص المكلفين بمهام وأعمال امتحانات الشهادة الثانوية.

ومن جهته ثمن مدير مديرية أمن طرابلس العقيد صلاح السموعي جهود وزارة التعليم ومنهجيتها في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمة واصفاً خطة الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية بــ “المشروع الوطني” الذي يجب أن يحظى بمساندة ودعم الجميع، داعياً كافة الجهات بالدولة إلى تسخير امكانياتها كلاً فيما يخصه لإنجاح هذا المشروع.

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