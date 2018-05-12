ماذا قال عميد بلدية سبها بشأن تطورات الأوضاع في المدينة؟

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن العصابات التشادية شنت هجوما واسعا على قوات اللواء السادس في مدينة سبها.

وقال الخيالي في تصريحات إعلامية أن العصابات الإرهابية تلقت دعما عسكريا من جهات غير معروفة كما أنها تستخدم خلال الاشتباكات سيارات تحمل صواريخ جراد مشيرا إلى وصول عدد كبير من المرتزقة للمدينة “على حد تعبيره”.

وجدد الخيالي التأكيد على تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مدينة سبها داعيا السلطات إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمدينة بشكل عاجل .

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت اشتباكات طاحنة تمكنت خلالها عناصر من التبو يرجح أنهم مدعومون من المعارضة التشادية من السيطرة على قلعة سبها التاريخية خلال اشتباكات طاحنة عنيفة تشهدها المدينة.

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