فصيل تشادي معارض يعلن سيطرة قواته على قلعة سبها ومقر اللواء السادس

ليبيا – اعلن فصيلين من المعارضة التشادية المسلحة المتواجدة فى جنوب ليبيا سيطرة عناصر منهم على قلعة سبها التاريخية ومعسكر كتيبة فارس .

وقال عبدالرحمن زيني وهو مسؤول اعلامي ومتحدث باسم فصيل ( مجلس القيادة العسكرية من اجل الجمهورية ) بأن قوات منهم تمكنت من حسم المعركة فى سبها وان قيادة الفصيل تتابع مايحدث ميدانيا .

وكان المجلس قد اعلن خلال الشهر الماضي تعرض قواته لقصف جوي من سلاح الجو بالقيادة العامة فى عمق اراضي التشادية .

ومن بين حوالي عشرة فصائل تشادية تتواجد فى الجنوب ، يعد فصيل اتحاد قوى المقاومة التشادي أبرز فصائل المعارضة وجوداً فى سبها ويقوده تيمان أرديمي وهو قيادي منشق عن الرئيس ادريس ديبي ومقيم فى العاصمة القطرية الدوحة من سنوات .

وأكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي لقناة ليبيا روحها الوطن السبت بأن العصابات التشادية تستخدم سيارات تحمل صواريخ الجراد .

ودعا الخيالي الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة بشكل عاجل مؤكداً بأن الوضع في مركز سبها طبي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم

‏وأضاف : ” العصابات الإرهابية التشادية وصلها دعم عسكري من جهات لا نعلمها بعد ان شنت منذ فجر اليوم هجوماً واسعاً على مقر اللواء السادس ” .

‏وأشار الخيالي الى ان العصابات التشادية حصلت على معدات وأسلحة جديدة مؤكداً بأن عدد كبير جداً من المرتزقة التشاديين وصلوا إلى مدينة سبها خلال الساعات السابقة ليسيطروا كلياً على مقر اللواء .

المرصد – خاص

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