المتوسط:

أعلنت مديرية أمن مطروح المصرية، اليوم السبت، عودة 595 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري كانوا قد غادروا بلادهم بطريقة غير شرعية.

وأضافت المديرية، في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 130 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 184 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

The post عودة 590 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية