«النساء الليبيات» تناقش مبادرات تعزيز دور المرأة في الأحزاب السياسية

اختتم اجتماع النساء الليبيات في الأحزاب السياسية، مساء أمس الجمعة، حيث تم مناقشة العديد من المبادرات لتعزيز دور المرأة في شبكة الأحزاب السياسية.

وأكد المشاركون، بحسب البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن هدف الاجتماع هو دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مشاركة المرأة في تلك الأحزاب.

مشددين على ضرورة ضمان وزيادة مشاركة الأحزاب السياسية والنساء في الانتخابات المقبلة.

ويشار إلى أن منظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظما برنامجًا لعددٍ من النساء في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة والبرلمانيات، لبحث سبل تعزيز الموقع الريادي للمرأة في الأحزاب السياسية.

