المركزي البيضاء يعتمد التقرير الأول للاستقرار المالي في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء عبر صفحته الرسمية للمصرف عن اعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري الخميس العاشر من مايو التقرير الأول للأستقرار المالي في ليبيا، وذكرت الصفحة أن التقرير سيكون خلال الأسابيع القادمة في متناول كل المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي كما سيتم نشر التقرير في الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي قريباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية