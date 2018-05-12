اخبار ليبيا الان

المركزي البيضاء يعتمد التقرير الأول للاستقرار المالي في ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء عبر صفحته الرسمية للمصرف عن اعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري الخميس العاشر من مايو التقرير الأول للأستقرار المالي في ليبيا، وذكرت الصفحة أن التقرير سيكون خلال الأسابيع القادمة في متناول كل المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي كما سيتم نشر التقرير في الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي قريباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك