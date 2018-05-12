تعرف على الأوضاع بمركز سبها الطبي

أكد مصدر من المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي أن المركز يشهد حالة زحام شديد نتيجة توافد ضحايا الاشتباكات ومرافقيهم على المركز.

وبين المصدر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية ان الاطقم الطبية منشغلة في اسعاف جرحى الاشتباكات التي شهدتها مدينة سبها موضحا انه لم يتم بعد إعداد إحصائية موثقة بأعداد الضحايا.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم اللواء السادس مشاة إن الاشتباكات الدائرة بين قوات اللواء وعناصر من التبو خلفت في حصيلة أولية، 17 قتيل وما يزيد 13 جريح في صفوف القوات المهاجمة (التبو والمعارضة التشادية)، فيما سقط قتيل واحد في صفوف قوات اللواء السادس وهو العريف محمد ابوشعيفة، إضافة إلى أربعة جرحى.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه أن المدينة شهدت اشتباكات بين قوات اللواء السادس وعناصر من التبو بدأت في الساعة الثانية عشر ليلا واشتدت في الثالثة ليلا ولازالت متواصلة حتى الآن مبينا أن هذه الاشتباكات هي الأعنف حيث تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة كما أن الرماية عشوائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية