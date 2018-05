المتوسط:

عقد عميد المجلس البلدي أوباري، اجتماعًا اليوم السبت، مع المُكلف عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمشرف على المشروع من وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني.

وجاء الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس، لتقييم المشاريع التي تم استكمالها داخل البلدية والتي دعمها صندوق دعم الاستقرار في الأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع أيضًا، آليات حيث حل العراقيل التي تواجه مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وكيفية تلافيها.

The post عميد «أوباري» يبحث آليات حل العراقيل التي تواجه «البرنامج الإنمائي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية