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عميد «أوباري» يبحث آليات حل العراقيل التي تواجه «البرنامج الإنمائي»

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقد عميد المجلس البلدي أوباري، اجتماعًا اليوم السبت، مع المُكلف عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمشرف على المشروع من وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني.

وجاء الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس، لتقييم المشاريع التي تم استكمالها داخل البلدية والتي دعمها صندوق دعم الاستقرار في الأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع أيضًا، آليات حيث حل العراقيل التي تواجه مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وكيفية تلافيها.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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