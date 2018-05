المتوسط:

ضبط أعضاء مركز شرطة الحمامة الجنوبية التابع لمديرية أمن الجبل الأخضر، 14 كيلو من مخدر الحشيش.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني مديرية أمن الجبل الأخضر، أن عناصر المديرية ما زالوا يواصلون أعمالهم لقطع الطريق على مروجي ومهربي المخدرات رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

