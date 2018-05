المتوسط:

قال آمر الكتيبة 102 في محور مرتوبة عقيد إدريس الجالي، إن القوات المسلحة تتقدم نحو درنة من ثلاثة محاور ونحن على مشارفها، مشيرا إلى أن التركيز من وادي المقطع ووادي بوسن ومنطقة الأردام تحت سيطرة الجيش بالكامل، وكذلك معسكر الردع الهيشة سابقا.

وأوضح «الجالي» في تصريحات متلفزة، أن كتائب المحور الشرقي هي 102 – 101 – 206 كتيبة طبرق المقاتلة بالكامل وسرية الحماية، وفي المحور الجنوبي كتيبة العميد سالم رحيل والكتائب 212 و 151 و 106 وطارق بن زياد والمجموعة المساندة كذلك كتائب المحور الغربي.

وأشار إلى أن تحركات ميليشيا «شهداء أبوسليم» تتم ليلا وتمركزاتهم غير ثابتة في سيدي القرباع الأول والثاني جنوب درنة وهنالك مناوشات وتبادل إطلاق للنار في الفترات المسائية.

وتابع آمر الكتيبة “عناصر المليشيات يتحركون في سيارات مدنية تحت المراقبة وهم في آخر معاقلهم ونحن لهم بالمرصاد وتحت تعليمات القيادة العامة ودرنة تقترب من موعد تحريرها”.

The post «الجالي»: القوات المسلحة تتقدم نحو درنة من ثلاثة محاور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية