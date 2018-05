كواليس إجتماعات السنغال .. قائمة بالأسماء ومحاور الحوار

المتوسط/ خاص:

انطلقت صباح اليوم السبت جلسات تشاورية بين ممثلين عن الأطراف الليبية برعاية منظمة برازفيل ” المنظمة للملتقي ” لمناقشة الأوضاع الليبية والمستجدات بحضور شخصيات محسوبة النظام الليبي السابق، وقيادات من الإسلام السياسي، وآخرين مستقلين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التى عقدت مساء أمس الجمعة، حضور رئيس السنغال وعدد من الوزراء فى حكومة داكار، وقيادات سياسية أفريقية رفيعة المستوى، للإطلاع بالدور الإفريقي فى الملف الليبي، الباحثة عن حل لهذه الأزمة.

كشف العضو المستقل في ملتقى داكار نضال ارميضة فى تصريح خاص للمتوسط، أن لقاء السنغال يضم العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في ليبيا، من أبرزها، محمد البرغوثي، محمد المدني الحضيري، علي الدبيبة، فاضل الديب، ناصر جبريل، صالح مخزوم، عبدالحكيم بالحاج، عبدالقادر الزنتاني.

وأوضح ” ارميضة ” فى حديثه الهاتفي مع “المتوسط” من السنغال، أن أغلب الأطراف الليبية تلقت دعوات الحضور من أبرزها ( أحمد قذاف الدم، خالد الخويلدي، خليفة الغويل، عبدالله عثمان ) وهولاء اعتذروا مؤخرا بعد موافقتهم المبدئية الحضور والمشاركة فى الجلسات التشاورية.

ونقل ” ارميضة ” للمتوسط ” عن المُجتمعين رغبتهم في إمكانية التوصل لحل سياسي يوحد مؤسسات السلطة في ليبيا، ودعمهم الكامل للحوار مع التيارات السياسية المُختلفة، والرغبة في إنجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق حكومة وحدة وطنية وتحقيق مصالحة سياسية بين جميع الاطياف الفاعلة على الساحة الليبية.

وعبر ” ارميضة ” عن قلقه من تردي الأوضاع الاقتصادية و الأمنية في البلاد، وتزايد الأعمال الإرهابية التي باتت تُشكل خطرًا داهمًا على أمن واستقرار العاصمة طرابلس، داعيًا بعض الأطراف الليبية إلى التخلي عن لغة تجريم البعض، ووصفهم بالمحسوبين على تيار الإسلام السياسي أو نظام معمر القذافي،

وأشار إلى ضرورة التزام الجميع باحترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسُلطة، وعلى الدور الهام الذي يُمكن للشخصيات السياسية المستقلة أن تلعبه في تعبئة الدعم اللازم على كافة المُستويات لإنجاح العملية السياسية ،

مشددًا على أن مصلحة ليبيا تقتضي من الجميع التحلي بروح المسؤولية والمُرونة للخروج من الأزمة الراهنة. وتوجه ” ارميضة ” خلاله حديثه، بالشكر لدولة السنغال ممثلة في رئيسها الذي حضر الجلسة الافتتاحية أمس الجمعة، ورحب بالحضور رفقة مصطفي نياس رئيس البرلمان السنغالي، وزير الخارجية السنغالي، وبحضور منظمة برازفيل المنظمة للملتقي.

قائمة بالأسماء التى وجه لها دعوة بالحضور بعضها مشارك واعتذر اخرون.

عجيلي بريني

عبدالحكيم بلحاج

أحبيل المحجوب

محمد البرغوثى محمد الحضيري

ناصر على حسام باش إمام صالح يونس

محمد قلمة

الصادق كريمة

عبد القادر الزنتاني

إبراهيم محمد فتحى المحمودى

محمد بوعزيزى

على دبيبه

حسن المبروك

أسامة سعيد

مولاي قديدي

نضال ارميضة

حسين السويعدي

مبروك الدرباش

عبدالوهاب القايد

حسن يونس

عثمان سالم

صالح المخزوم

خليفة الغويل

ابراهيم محمد

العجمي العتيري

احمد عبود

فاضل الديب

الصادق كريمة

محمد المبشر

The post كواليس إجتماعات السنغال .. قائمة بالأسماء ومحاور الحوار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية