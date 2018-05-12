قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية أن المحتجزين يعانون ظروفا قاسية مبينة انه يوجد الآن حوالي 605,226 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية في ليبيا من بينهم 184,612 نازحاً داخلياً و368,583 عائداً و52,031 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية للوضع في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط فنسنت كوشتيل “يعاني اللاجئون المحتجزون في ليبيا من ظروف قاسية تهدد حياتهم ورفاههم”.

وأضافت انه نظراً لإدراك السلطات في نيامي بالظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئون في الاحتجاز، وافقوا على استئناف عمليات الإجلاء في شهر مايو موفرين بذلك المزيد من الفرص لاستضافة اللاجئين الأشد ضعفاً من ليبيا.

وأعربت المفوضية عن أملها في أن يجد العديد من اللاجئين الأمان ويحصلوا على فرصة جديدة وذلك مع استئناف عمليات الإجلاء من ليبيا إلى النيجر.

الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين في ليبيا

قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية أن المحتجزين يعانون ظروفا قاسية مبينة انه يوجد الآن حوالي 605,226 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية في ليبيا من بينهم 184,612 نازحاً داخلياً و368,583 عائداً و52,031 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية للوضع في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط فنسنت كوشتيل “يعاني اللاجئون المحتجزون في ليبيا من ظروف قاسية تهدد حياتهم ورفاههم”.

وأضافت انه نظراً لإدراك السلطات في نيامي بالظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئون في الاحتجاز، وافقوا على استئناف عمليات الإجلاء في شهر مايو موفرين بذلك المزيد من الفرص لاستضافة اللاجئين الأشد ضعفاً من ليبيا.

وأعربت المفوضية عن أملها في أن يجد العديد من اللاجئين الأمان ويحصلوا على فرصة جديدة وذلك مع استئناف عمليات الإجلاء من ليبيا إلى النيجر.

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