الكتيبة 519 مشاة تتمركز على الطريق الصحراوي اجدابيا – طبرق لهذا السبب

ليبيا – كشفت الكتيبة 519 مشاة _ اجدابيا على أنه أثناء اقامتها تمركزات ونقاط تفتيش وحواجز أمنية علي الطريق الصحراوي الرابط بين اجدابيا طبرق ، مبينةً بأنها قامت بتسهيل حركة سير لمرحلين هجرة غير شرعية ضمن برنامج الترحيل الطوعي لمهاجرين من الجنسية المصرية.

الكتيبة 519 مشاة أفادت وفقاً لمكتبها الإعلامي بأن أعداد المهاجرين قد فاق الـ 210 مهاجر غير شرعي بحسب الكشوفات الرسمية.

ولفتت إلى أنه قد رافق المهاجرين المرحلين من مركز الإيواء والترحيل قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الى منفذ أمساعد البري شاحنة لنقل حقائب المهاجرين.

وأشارت الكتيبة إلى تمكنها من القبض في ذات المكان على مهاجرين غير شرعيين متسللين الى ليبيا بدون إجراءات دخول رسمية من جنسيات مختلفة وإحالتهم الى جهات الإختصاص وهم (34 من الجنسية السودانية و17 من الجنسية التشادية و8 من الجنسية بنقلاديش و7 من الجنسية المصرية و4 من الجنسية النيجيريا).

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