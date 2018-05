المتوسط:

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، عن إدانتهم واستناركهم لقرار المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني رقم (555) لسنة 2018، بشأن تشكيل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب .

وأعربت اللجنة الوطنية ومركز الإعلام، عن قلقهما البالغ إزاء ما شاب هذا القرار من خروقات و مخالفات دستورية و قانونية وحقوقية، جراء منح القرار صلاحيات أمنية واسعة تتعارض مع الإجراءات القانونية والالتزامات الدستورية، فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالأجهزة الأمنية وتحديد اختصاصها ومهامها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقاً للبيان، إن قرار تشكيل جسم أمني بداعي محاربة الإرهاب بصلاحيات واسعة وتجاوزات لحق السلطة القضائية، يهدد الحريات العامة والخاصة على حد سواء .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ضرورة مراجعة قراراته بما يضمن والعمل بشكل جدي على معالجتها فيما لا يتعارض مع الأسس الدستورية والقانونية والحقوقية وبما يضمن احترام الحقوق والحريات.

The post منظمات حقوقية تدين قرار «الرئاسي» بتشكيل «جهاز مكافحة الإرهاب» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية