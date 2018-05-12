قنصو: بعد طول انتظار.. الزاوية تقول كلمتها

قال وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، بداد قنصو إن أهالي الزاوية لطالما انتظروا أن يحين الوقت الذي سيقومون فيه بانتخاب مجلسهم البلدي بنفس الصورة التي نشاهدها اليوم.

وأكد قنصو في تريحات لـ218، أن الزاوية على المحك وأمام مرحلة مصيرية ستحدد مستقبل استقرارها وستكون مفتاحها للاستحقاقات القادمة، وهذا ما يجعل أنظار ليبيا تتوجه نحوها اليوم.

وحول أجواء انتخابات المجلس البلدي التي انطلقت صباح اليوم في الزاوية، أشار قنصو إلى أنه تجول ضمن مراكز الاقتراع الموزعة داخل المدينة ولاحظ أن العملية تسير بشكل سلس داخ المدينة، وسط تنسيق أمني كبير.

وأوضح وزير الحكم المحلي أن المجلس الرئاسي كان قد خصص ميزانية لإجراء انتخابات مجلس بلدي داخل كل من الزاوية وبني وليد.

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