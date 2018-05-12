مركز سبها الطبي.. 10قتلى وجرحى حصيلة اشتباكات سبها

أكد مصدر من المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي أن الاشتباكات التي تشهدها مدينة سبها أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.

وبين المصدر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المركز استقبل 3 قتلى وأكثر من 7 جرحى موضحا أن المركز يشهد حاليا حالة زحام شديد كما أن الأطقم الطبية منشغلة في إسعاف جرى الاشتباكات التي شهدتها مدينة سبها موضحا انه لم يتم بعد إعداد إحصائية موثقة بأعداد الضحايا.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه أن الاشتباكات في سبها لا تزال متواصلة إلى الآن مشيرا إلى أن حدتها قد خفت عن الساعات السابقة.

وقال بوسبيحه إن المدينة شهدت اشتباكات بين قوات اللواء السادس وقبائل التبو بدأت في الساعة الثانية عشر ليلا واشتدت في الثالثة ليلا ولازالت متواصلة حتى الآن.

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