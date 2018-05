المتوسط:

أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء، عن اعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري الخميس العاشر من مايو التقرير الأول للاستقرار المالي في ليبيا.

وذكرت الصفحة الرسمية للمصرف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التقرير سيكون خلال الأسابيع القادمة في متناول كل المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي كما سيتم نشر التقرير في الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي قريباً.

The post «المركزي البيضاء» يعتمد التقرير الأول للاستقرار المالي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية